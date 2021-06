La asta nu se astepta nimeni! Cea mai populara actrita pentru adulti a anuntat ca este insarcinata la scurt timp dupa ce s-a despartit de iubit

Lana Rhodes a anuntat pe Instagram ca este insarcinata.

Lana Rhodes a atins celebritatea din 2014, cand a decis sa intre in lumea filmelor pentru adulti. In prezent, tanara de 24 de ani, nu isi mai castiga existenta din pornografie, are cu totul alte activitati. Are o gama de lenjerie intima, este model si s-a dedicat YouTube-ului.

Miercuri, Lana Rhodes si-a socat toti cei 15.6 milioane de urmaritori de pe Instagram, cand a anuntat ca este gravida. Actrita XXX a postat o fotografie, la care a adaugat mesajul: " Acesta este anuntul".

Reactiile oamenilor au fost impartite. Unii au felicitat-o si i-au urat multe ganduri bune, in timp ce altii au blamat-o pentru imprudenta. Vestea este si mai surprinzatoare, avand in vedere ca in februarie s-a despartit de fostul iubit, Mike Majlak.