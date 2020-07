Si PORCII din Bahamas s-au indragostit de ea! SENZATIONALA Olivia Culpo, vacanta de vis cu iubitul fotbalist

Fosta Miss Universe are parte de experiente unice in Caraibe, intr-o escapada romantica alaturi de unul dintre cei mai valorosi fotbalisti americani.

Olivia Culpo (28 de ani) e cu siguranta una dintre cele mai sexy femei din lume, recunoastere pe care a primit-o in 2012, atunci cand a castigat un prestigios concurs de frumusete la nivel planetar. Pe plan personal, dupa mai multe relatii esuate, americanca pare sa se fi "stabilizat" in bratele unui cunoscut jucator de fotbal american, Christian McCaffrey, component al echipei Carolina Panthers. "Ne completam unul pe altul si punem in valoare tot ce e mai bun din noi", spune Olivia despre sportivul cu care s-a cuplat anul trecut.

Cei doi se afla in aceste zile intr-o vacanta romantica in Bahamas, locatie de vis recunoscuta si pentru porcii inotatori care misuna pe plaje. Evident, Olivia Culpo n-avea cum sa rateze acest obiectiv turistic, pozandu-se in compania unui astfel de exemplar. "Pot sa-l iau acasa?", s-a intrebat ea pe Instagram, unde a postat o serie de alte fotografii care i-au scos in evidenta calitatile fizice de fotomodel.