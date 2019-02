Ce porc! :)) Un model a fost muscata de fund de un porc pe o plaja din Bahamas: "Uitati-va ce urma mi-a lasat!"

Un model fitness de succes a avut parte de o experienta neasteptata.

Un porc a alergat un model fitness si a muscat-o de fund! Michelle Lewin se afla in vacanta in Bahamas cand animalul a luat-o prin surprindere si i-a lasat o urma semnificativa pe posterior. Clipul a devenit viral, fiind vizualizat de peste 4 milioane de ori in primele 12 ore de la publicare!

Lewin, 32 de ani, a fost cea care a postat clipul in care arata si urma lasata de muscatura.

Michelle Lewin este extrem de populara pe Instagram, acolo unde are peste 13 milioane de fani. Conform Forbes, ea castiga pana la 10.000 de dolari pentru o postare sponsorizata pe reteaua de socializare.