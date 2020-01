Si-a PIEPTANAT sotia, apoi amandoi au fost ARESTATI! Incredibil: de ce au fost acuzati cei doi iubiti

Cand s-au filmat, nu si-au dat seama ca poate sa iasa atat de rau!

Doi soti din Kuweit au fost arestati pentru ca au distribuit un clip considerat 'imoral'. In video, sotul ii pieptana femeii parul. Ultraconservatorii care au vazut imaginile i-au reclamat pe cei doi. Sotii au fost arestati, desi in clip nu fac nici macar un gest intim sau vreo gluma deocheata. Acuzatiile oficiale care le-au fost aduse: violarea decentei publice. Conform presei din Kuweit, clipul e in contradictie cu 'natura conservatoare a societatii din Kuweit.

FULLSCREEN Galerie Foto

/