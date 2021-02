Se umple de bani peste noapte. Blonda bestiala care s-a luat la harta cu un star mondial a primit oferta de nerefuzat

La putin timp dupa ce s-a certat ca la usa cortului cu baschetbalistul LeBron James, infuencerita Juliana Carlos a primit o propunere tentanta.

Frumoasa blonda si-a pierdut cumpatul pe marginea terenului in timpul disputarii unui meci de baschet din NBA, ea si sotul sau intrand intr-un violent conflict verbal cu starul echipei Los Angeles Lakers, in urma caruia Juliana si partenerul sau au fost evacuati din sala.

La cateva zile distanta, Juliana si-a cerut scuze: "Situatia a escaladat rapid. Mi-am pierdut mintea si mi-am scos masca, recunosc ca am gresit. Sotul meu e un mare fan al sportului si suntem foarte pasionati. Si hai sa fim sinceri, sportul n-ar fi nimic fara putin scandal", a precizat tanara in presa de peste Ocean.

Dincolo de aceste scuze, se poate spune ca Juliana a dat o adevarata lovitura de imagine, internautii grabindu-se in primul rand s-o admire pe americanca pe Instagram, acolo unde are numeroase fotografii provocatoare. Marea surpriza pentru Juliana a fost insa oferta primita de la o cunoscuta platforma de filme pentru adulti, CamSoda, care i-a propus un prim pictorial sexy in schimbul a 50.000 de dolari. "Nu trebuie decat sa-si arate sanii", au precizat sefii de la CamSoda.