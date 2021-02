Cine e blonda senzuala care a incins America. S-a certat ca la usa cortului cu un idol universal: "Nu dau doi bani pe el!"

Cel mai cunoscut baschetbalist din lume, LeBron James, a intrat intr-un conflict verbal cu o tanara sustinatoare a unei echipe adverse.

Despre meciul de baschet din NBA dintre Atlanta Hawks si Los Angeles Lakers (incheiat cu scorul 99-107) se va vorbi mult timp de-acum inainte, insa nu datorita evenimentelor din teren. Cu opt minute inainte de terminarea partidei s-a produs un episod regretabil intre vedeta lui Lakers, celebrul LeBron James si doi dintre fanii formatiei din Atlanta.

Dupa ce James a inceput sa se certe violent cu unul dintre suporterii gazdelor, in discutie a aparut si sotia tinerica a fanului respectiv, iar de-aici lucrurile au degenerat. "Ne vedeam de treaba, beam vin si ne distram, iar dintr-o data LeBron ii spune ceva sotului meu. I-am spus sa inceteze, iar el s-a uitat la mine si mi-a spus «Stai jos, catea ce esti». I-am zis sa nu-mi spuna asa, dar el a continuat. Si, din cauza asta, am fost dati afara din sala", a declarat tanara Juliana Carlos, care isi desfasoara activitatea pe Instagram ca influencer, admiratorii ei fiind in continua crestere in urma scandalului. "Chris se uita la meciuri de 10 ani si a avut aceasta problema cu LeBron. Dar pe mine nu ma intereseaza deloc LeBron, nu dau doi bani pe el", a mai spus Juliana.

La 25 de ani, Juliana e maritata cu Chris, infocat suporter al echipei de baschet din Miami, dar si un prosper om de afaceri care i-a cumparat partenerei sale un apartament de lux de 25 de milioane de dolari. Pus in fata acestei povesti relatate de senzuala blonda, Le Bron James a avut propria versiune: "A fost un schimb de replici intre doi barbati, iar apoi ea a sarit in apararea lui, dar s-a apropiat prea mult de mine. Diferenta e ca noi ne facem treaba pe teren si nu bem alcool. Poate ca au baut si s-au crezut mai curajosi decat sunt".