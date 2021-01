O blonda celebra s-a indragostit de doi barbati si nu stia cum sa-i impace. Ce idee nastrusnica i-a trecut prin minte

Actrita americana Jennifer Coolidge (59 de ani) a facut o marturisita socanta in cadrul unui interviu televizat.

Cunoscuta in special pentru rolul din filmul "American Pie", Jennifer a produs rumoare in cadrul emisiunii "The Kelly Clarkson Show" dupa ce a dezvaluit cea mai nebuneasca aventura care i s-a intamplat in trecut, intr-o vacanta petrecuta in Hawaii.

"Am avut tot felul de experiente tari acolo", a declarat Jennifer inainte a-i lasa pe toti cu gura cascata. "Poate n-ar trebui sa spun asta, dar poate suna interesant. In urma cu cativa ani eram singura in Hawaii si m-am intalnit cu doi tipi care erau buni prieteni. Mi-au placut amandoi, asa ca le-am spus ca am o sora geamana identica. M-am intalnit cu ei doua saptamani", a marturisit actrita cu zambetul pe buze. "Trebuie sa vad filmul asta!", a replicat Kelly Clarkson dupa ce s-a prapadit de ras in studiou.