Se uita la ea ca la o icoana. Fiul lui Michael Schumacher a dezvaluit cel mai pretios cadou primit de la tatal sau

La varsta de 21 de ani, Mick Schumacher se pregateste de debutul in Formula 1, competitia in care tatal sau a scris istorie.

La sapte ani dupa ce Michael Schumacher a ramas paralizat in urma unui teribil accident la schi, septuplul campion mondial va fi urmat in Marele Circ de catre fiul Mick. Acesta a primit un loc in echipa Haas pentru sezonul 2021, toti amatorii de sporturi cu motor asteptand acum sa vada daca Mick poate sa se apropie de performantele celebrului sau tata.

Pana atunci, Mick se bucura de momentul sau de glorie, fiind solicitat pentru un interviu extrem de inetersant de site-ul oficial al Formulei 1. Astfel, intrebat ce s-ar fi facut daca nu era pilot de curse, germanul a raspuns: "Nu m-am gandit niciodata cu adevarat la asta. Poate as fi lucrat in politia rutiera sau ceva de genul asta"

Oalta dezvaluire inedita aduce in prim-plan cel mai pretios cadou pe care Mick l-a primit de-a lungul timpului de la Michael. "O cupa pe care mi-a dat-o tatal meu cand aveam 6 ani, castigata de el intr-o cursa de karturi. Am pastrat-o si a fost mereu la loc de cinste in camera mea. E cel mai important trofeu pe care il am, chiar daca nu l-am cucerit eu", a afirmat Schumacher junior.

"El este idolul meu. Ma uit mereu la ceea ce a realizat si incerc sa invat din asta. Sportiv si uman, l-am admirat intotdeauna pentru consecventa sa si pentru faptul ca a fost cu picioarele pe pamant", a mai spus Mick despre tatal sau.