7 ani fara Michael Schumacher. Starea de sanatate a germanului e un MISTER. Singura DOVADA a disparut fara urma

Astazi, 29 decembrie 2020, se implinesc 7 ani de la tragicul accident care l-a lasat lasat paralizat pe Michael Schumacher.

De 7 ori campion mondial in Formula 1, Schumacher e in continuare intr-o stare vegetativa in urma loviturilor la cap cu care s-a ales in statiunea franceza Meribel, in timpul unei coborari pe schiuri.

Pentru ca familia sa a ales tacerea maxima in ceea ce priveste starea de sanatate a lui Schumi, singurele vesti au venit cu taraita in special de la putinele persoane care au acces in intimitatea familiei.

In primul an dupa teribilul accident petrecut la 29 decembrie 2013 a existat insa si un episod care a ridicat multe semne de intrebare si care putea aduce dezvaluiri mult mai clare despre sansele pe care le are Schumacher de a reveni la viata normala. Este vorba despre cunoscutul caz al managerului firmei de elicoptere Rega (cea prin intermediul careia Schumacher a fost transferat de la Grenoble la Lausanne), persoana care a intrat in posesia dosarului medical al lui Schumacher.

Dandu-si seama de importanta informatiilor pe care le avea in mana, barbatul ramas neidentificat a incercat sa le vanda in presa in schimbul a peste 50.000 de euro, insa a fost oprit la timp si arestat. Apoi, la o zi dupa ce a ajuns dupa gratii, el a fost gasit mort prin spanzurare in celula, o data cu decesul sau disparand si singura posibilitate ca adevarul asupra diagnosticului lui Michael Schumacher sa fie facut public.