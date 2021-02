Scufundare-fulger in Pacific. Nava a fost inghitita de ape in 30 de secunde. Ce s-a intamplat cu oamenii de la bord

Un vapor de mici dimensiuni s-a scufundat intr-un timp record in apele Oceanului Pacific.

O avarie a motorului a provocat clipe de panica la bordul unei ambarcatiuni unde se aflau patru persoane. Evenimentul s-a produs in apele teritoriale ale statului Chile, in America de Sud.

Din imaginile filmate se poate vedea cum nava a ramas intepenita in apropierea unor stalpi de metal, nu departe de mal, astfel ca cei de pe margine au putut oferi la timp ajutor sinistratilor. Cu adevarat spectaculoasa a fost insa scufundarea navei, care in aproximativ 30 de secunde a fost acoperita in totalitate de apa.

Din fericire, cu ajutorul franghiilor si a colacelor de salvare primite, cei patru marinari au scapat doar cu niste vanatai si cu o sperietura groaznica, fiind transportati insa la spital pentru a fi tratati de hipotermie.

