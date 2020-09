Oceanbird e "TITANICUL" zilelor noastre. A fost lansata cea mai mare nava cu vele din lume. Poate traversa Oceanul cu peste 7.000 de masini la bord

Compania suedeza Wallenius Marine a lansat pe piata un proiect revolutionar in ceea ce priveste transportul pe apa.

Cu o lungime de 200 de metri si o latime de 40 de metri, nava "Oceanbird" se va bucura de statutul de cea mai mare ambarcatiune cu vele capabila sa traverseze Atalnticul, un fel de "Titanic" al zilelor noastre. Primele vapoare gigantice de acest tip vor putea fi achizitionate abia in 2024, dar se cunosc inca de pe-acum cateva dintre caracteristicile tehnice.

Astfel, nava va fi destinata initial transportului de marfa, dar pe viitor poate fi folosita si in scop turistic. Capacitatea e una impresionanta, Oceanbird putand sa primeasca la bord peste 7.000 de automobile. Velele aripilor au o inaltime de 80 de metri, inaltand nava pana la 100 de metri, dar un sistem telescopic permite coborarea pana la 50 de metri, atunci cand va trece pe sub poduri, sau chiar pana la 20 de metri, in cazul unor conditii atmosferice neprielnice.

De asemenea, daca drumul pe apa intre Europa si America se face in prezent in 7-8 zile, Oceanbird e putin mai "lenesa", urmand sa parcurga distanta in 12 zile, la o viteza medie de 10 noduri. Extrem de important, consumul de energie este unul extrem de "curat", emisiile fiind reduse cu pana la 90 la suta.

