O actrita de Oscar a ramas cu sechele dupa ce a fost bolnava cu Covid. Ce se intampla in corpul ei si cum vrea sa se vindece

Actrita americana Gwyneth Paltrow (48 de ani) si-a relatat experienta trista legata de infectarea cu temutul coronavirus.

Castigatoare a unui premiu Oscar, pentru rolul din "Shakespeare in Love", Gwyneth e una dintre marile celebritati care n-au fost ocolite in mod direct de pandemia cu Covid-19. Americanca a fost bolanava anul trecut, dar in comparatie cu altii ea resimte si in prezent efectele ciudate ale bolii.

"M-a lasat cu oboseala si confuzie mentala. In ianuarie am facut cateva analize care au aratat niveluri foarte ridicate de inflamatii in corpul meu", a explicat Paltrow intr-o interventie online.

Ca urmare, Gwyneth Paltrow a luata lucrurile si mai in serios, apeland un cunoscut specialist in medicina functionala, Will Cole. "Dupa ce m-a vazut, a recunoscut ca e un caz special, care va necesita un timp de vindecare mai indelungat decat de obicei", a afirmat actrita. Intrand in detalii, Gwyneth a spus ca a renuntat complet la consumul de zahar si alcool si, de asemenea, e foarte atenta in ceea ce priveste dieta.