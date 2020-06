Schimbare importanta la WhatsApp! Transfer de bani prin intermediul aplicatiei: ultimele modificari iti permit sa trimiti bani la fel de usor precum mesajele

WhatsApp le va permite utilizatorilor sa transfere bani prin intermediul aplicatiei.

Noua functie a fost introdusa deja in Brazilia, urmand ca in viitorul apropiat sa se extinda si in restul tarilor.

Anuntul a fost facut printr-un comunicat pe blogul companiei:

"Lansam Platile WhatsApp pentru persoanele si micile intreprinderi din Brazilia

Ne bucuram sa anuntam ca, incepand de astazi, platile digitale de pe WhatsApp vor fi disponibile pentru utilizatorii din Brazilia. Acestia vor putea trimite bani si cumpara produse si servicii de la intreprinderile locale fara sa fie nevoiti sa paraseasca conversatia, folosind un serviciu securizat.

Cele peste 10 milioane de intreprinderi mici si microintreprinderi din aceasta tara formeaza sufletul comunitatilor braziliene. Pentru multi, a devenit deja un obicei sa trimita cate un zap catre intreprinderi atunci cand au o intrebare. Acum, pe langa faptul ca le pot vedea cataloagele pe WhatsApp, clientii vor putea si sa plateasca produsele cumparate. Prin faptul ca le asiguram intreprinderilor o modalitate simpla de plata, le ajutam sa intre mai usor in economia digitala, oferindu-le noi oportunitati de a se dezvolta.

In plus, utilizatorii le vor putea trimite bani celor dragi la fel de usor cum le trimit mesaje, ceea ce este deosebit de important in momentele in care se afla la distanta.

Pentru persoanele fizice, serviciile de trimitere a banilor si de cumparare prin WhatsApp sunt gratuite. Intreprinderile vor plati o taxa de procesare pentru a primi platile clientilor, asemanatoare cu cele pe care le platesc atunci cand accepta tranzactiile cu cardul.

Platile WhatsApp vor incepe de astazi sa fie disponibile in Brazilia si asteptam cu nerabdare sa le lansam la nivel global in viitor", se arata in comunicatul WhatsApp.

WhatsApp este detinut de Facebook, iar platile se vor realiza prin intermediul Facebook Pay.