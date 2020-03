SCANDALOS! Acest "star" incearca sa se imbogateasca din disperarea oamenilor! Vinde cu 1000 de lire gel antibacterian

Charlotte Crosby a scandalizat o lume intreaga dupa ce a anuntat ca vrea sa vanda gel antibacterian pe o suma uriasa de bani.

Fostul "star" dintr-o celebra emisiune a facut o filmare pe care a impartasit-o cu urmaritorii sai de pe Instagram, in care spunea ca vinde gel antibacterian pentru 1000 de lire pe sticla din cauza crizei de coronavirus.

"Pentru 1000 de lire pe sticla asigurati-va ca intrati in magazinul meu eBay", a declarat fata de 29 de ani.

Nu este prima data cand Charlotte ridiculizeaza isteria coronavirusului. In urma cu cateva zile, cand se afla in Bali cu prietenele ei, a postat o poza in care toate purtau masti de protectie.