Saptamana DECISIVA pentru Europa in lupta cu Covid-19! Un grup de cercetatori chinezi face anuntul: ce se va intampla

Un grup de cercetatori din China a facut un anunt cu privire la pandemia de coronavirus care a lovit Europa.

Ping An, un grup de cercetatori din China, a facut un studiu amanuntit al celor mai afectate 7 tari din Europa de Covid-19.

Toate rezultatele spun ca in aceasta saptamana va fi atins punctul maxim al pandemiei, iar apoi lucrurile vor incepe sa revina treptat la normal.

Studiul ia in considerare controalele in carantina, resursele medicale si media de varsta a populatiei.

Cercetatorii au spus ca Italia a atins "perioada de varf" in acest moment, iar numarul victimelor va incepe sa scada. Numarul de noi imbolnaviri din Italia, pentru ziua de ieri, a fost de 4050, fiind cel mai mic numar inregistrat in luna martie.

Numarul deceselor din Spania a scazut in ultimele 24 de ore, ajungand la 812, in timp ce Germania are una dintre cele mai scazute rate de mortalitate de Covid-19 din lume, cu doar 0.9%.

"Controalele tardive pot duce la rate de infectie de 10 ori mai mari decat in tarile cu controale timpurii. Numarul de persoane afectate intr-o tara depinde in mod critic de cat de rapid sunt implementate masurile de separare si control.

Resurse adecvate de asistenta medicala ar duce probabil la rate mai mici de mortalitate de 1-2%", au spus cercetatorii, potrivit Daily Star.

In Romania s-a intrat in scenariul 4 si noi masuri de siguranta au fost impuse.