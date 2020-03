Autoritatile au emis Ordonanta Militara nr. 6! Un oras din Romania intra in carantina totala: nu se intra si nu se iese

Romania intra in scenariul 4.

Pandemia de coronavirus ia amploare in Romania, numarul de cazuri fiind de peste 2000. Autoritatile spun ca 593 dintre acestea sunt doar in Suceava, iar ministrul Marcel Vela anunta ca orasul intra in carantina totala in urma emiterii Ordonantei Militare numarul 6.

Se instituie masura carantinei asupra municipiului Suceava si asupra a 8 comune din apropiere.

Se instituie o zona de protectie in jurul celorlalte localitati din judet.

In zona carantinata de la articolul 1 e permisa intrarea si iesirea pentru: transport de marfuri si materii prime precum si pentru aprovizionarea populatiei. Persoanele care nu locuiesc in zona, dar desfasoara activitati economice, in domeniul apararii, al ordinii publice, sanitar, asistentei sociale, judiciar, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, comunicatiei sau transporturilor.

Ministerul Transporturilor precum si operatorii economici din domeniu nu vor comercializa bilete sau abonamente pentru transportul calatorilor decat daca e respectat articolul 3.

E interzisa deplasarea intre localitatile din zona a persoanelor din alte categorii profesionale.

Autoritatile vor aduce la cunostina persoanelor aflate in zona carantinata obligatiile.

Accesul pe aerpotul din Suceava e permis doar pentru aeroanve de stat, zboruri de transport marfa, corespondenta, umanitare sau pentru servicii medicale de urgenta.

In zona carantinata e strict interzis accesul prin alte locuri in afara drumurilor judetene, europene sau locale.

Ordonanta se publica in Monitorul Oficial, partea I.