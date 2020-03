Un maratonist din Bucuresti a alergat 101 km in apartament pentru lupta anticoronavirus! Cat timp a durat cursa

Barbatul a ales o metoda inedita de a atrage fonduri pentru lupta impotriva Covid-19.

Chiar daca nu are voie sa alerge afara, Cristi Borcan, in varsta de 49 de ani, a vrut sa demonstreze ca orice este posibil. El a parcurs distanta de 101 km in propriul apartament, in 16 ore si 7 minute. Traseul prin casa a avut doar 20 de metri, iar cursa a avut un scop clar: strangerea de fonduri pentru lupta impotriva coronavirusului. Toti banii stransi s-au indreptat spre Spitalul Judetean Targoviste.

"Am vrut sa demonstrez ca se poate alerga in conditii ce par imposibile. De multe ori gasim o minciuna calduta pentru a nu face miscare, iar eu am vrut sa demonstrez ca se poate sa faci miscare in orice conditii daca vrei cu adevarat", a spus maratonistul.

Date interesante privind cursa lui Cristi Borcan:

5.050 de ture a cate 20 m

10.100 curbe la 180°

10.100 curbe la 90°

132.000 pasi

puls mediu 142 bpm (pulsul a ajuns și la peste 184 bpm)

7 tricouri schimbate

25° temperatură (28° în ultimele ore), umiditate de solar și 10 litri de lichide băute

aproximativ 8.000 de calorii consumate