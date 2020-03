"Asta e antivirus total!" Declaratie FABULOASA a lui Gica Craioveanu! Cum s-ar fi protejat de coronavirus fostul international daca s-ar fi aflat in Romania: "Era mai frumos daca ma prindea acolo"

Declaratie fabuloasa lansata de Gica Craioveanu.

Gica Craioveanu se afla in autoizolare la domiciliul sau din Spania si a spus cum isi petrece timpul in carantina si care este primul lucru pe care il va face in momentul in care aceasta pandemie va trece si va putea sa vina in Romania.



"Stam foarte multe acasa inchisi pentru ca nu ai voie sa iesi fara motiv din casa, iar daca te prinde politia amenda este intre 600 si 30.000 de euro. Ma dor ochii si sunt obosit de cate filme am vazut si cata muzica am ascultat in ultimul timo, dar nu avem ce sa facem. Nu credeam sincer sa ajung sa traiesc asa ceva, niciodata! Nu am fost testat, nu am niciun fel de simptom, iar de cand s-a dat starea de urgenta am stat numai in casa cu copiii. Nu vreau sa risc, in primul rand pentru ei. Eu sunt o gloaba batrana, dar copiii trebuie sa fie respectati si protejati.

Poate era mult mai frumos daca ma prindea criza in Banie. Era altceva! Mai un zaibar, mai una, mai alta! Zaibarul e antivirus total! Dai cu zaibar si virusul dispare! Mai glumim si noi.

Nu ma asteptam ca sistemul medical sa fie asa zdruncinat. Am spus mereu ca sistemul sanitar din Spania este printre cele mai bune din lume. Dar m-a zdruncinat si pe mine ca am vazut oameni care dorm pe holurile spitalelor pentru ca nu mai sunt paturi. Este o drama, am fost foarte afectati, mai ales noi, cei din Madrid. Dar cred ca in maxim 3-4 saptamani vom iesi din aceasta criza", a spus Gica Craioveanu la Telekomsport.