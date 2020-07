S-a saturat de fotbalisti si impresari si a pus mana pe o COMOARA. Cu ce MILIARDAR tinerel se iubeste acum "fosta" lui Ronaldo si Balotelli

Raffaella Fico, una dintre cele mai dorite femei din Italia, a fost surprinsa in ipostaze tandre cu un tanar afacerist de succes.

Vedeta de televiziune, actrita si model, italianca de 32 de ani e cunoscuta si in lumea fotbalului prin relatiile pe care le-a avut de-a lungul timpului. In 2009, Raffaella a avut o scurta idila cu Cristiano Ronaldo, dupa care si-a inceput "telenovela" cu Mario Balotelli. Dupa mai multe despartiri si impacari, cei doi s-au separat definitiv, in urma lor ramanand insa si un copil, fetita Pia, pe care "Super-Mario" a refuzat initial s-o recunoasca.

Dupa fotbalistii Ronaldo si Balotelli, Raffaella Fico a trecut la impresari, cuplandu-se cu Alessandro Moggi, nimeni altul decat fiul lui Luciano Moggi, fostul director general de la Juventus. Si aceasta legatura sentimentala s-a incheiat cu un esec, Raffaella si Alessandro despartindu-se anul trecut.

Pentru ca fotbalul nu i-a adus noroc in dragoste, se pare ca Raffaella s-a reorientat, saptamanalul italian "Chi" venind astazi cu dovada. Astfel, frumoasa bruneta a fost surprinsa de paparazzi sarutandu-se cu Giulio Fratini, un tanar afacerist care mosteneste mega-afacerile familiei. Mai exact, noul iubit al Raffaellei are un bunic care a creat cunoscuta marca de blugi Rifle, in timp ce tatal sau, Sandro, detine un lant de hoteluri de lux si are in posesie o colectie de ceasuri care valoreaza peste un miliard de euro.