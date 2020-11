S-a impus LEGEA TACERII in China. Doctorii nu mai au voie sa vorbeasca. Ar putea fi condamnati la MOARTE!

Conform unor surse din Japonia, autoritatile chineze din Wuhan au impus doctorilor tacere deplina cu privire la startul pandemiei.

Agentia de stiri Kyodo ofera aceasta informatie care prelungeste misterul in jurul Covid-19, virus care a aparut prima data in orasul Wuhan. „Toti doctorii au fost avertizați că ar putea fi pedepsiți pentru spionaj dacă ar dezvălui ce s-a întâmplat în etapa inițială a focarului”, se arata in sursa mentionata.

Astfel, guvernul Chinei ar incerca sa evite o anchetă externă asupra originii coronavirusului, care a infectat deja peste 61 de milioane de oameni din întreaga lume. „Un medic din Wuhan a declarat că autoritățile sanitare i-au spus că va fi pedepsit prin lege dacă își va dezvălui experiența și, dacă ar fi acuzat de spionaj, ar putea fi condamnat la moarte”, spun jurnalistii agentiei Kyodo.

Aceasta lege a tacerii amintește de un ordin similar impus celebrului oftalmolog Li Wenliang, care a murit în februarie anul trecut din cauza COVID si care a vrut să-și transmită îngrijorarea cu privire la virus. Prin aceasta atitudine, autoritatile din Beijing incearca sa induca ideea ca aparitia virusului n-are nici o legatura cu China si ca a fost adus de fapt din străinătate, prin alimente congelate.