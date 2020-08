Imaginile care vor infuria toata PLANETA! Ce se intampla la Wuhan, locul unde a luat viata Covid-19, cand intreaga lume e in PLINA PANDEMIE | FOTO

Au iesit noi imagini la iveala din Wuhan, China, locul de unde a inceput infectia cu noul coronavirus.

Noul coronavirus a macinat si inca macina intreaga planeta, fiind pana in prezent peste 20 de milioane de persoane din intreaga lume infectata, dintre care peste 730.000 au murit.

Dezastrul a inceput in luna decembrie a anului trecut, in Wuhan, cand un virus necunoscut a inceput sa loveasca treptat persoanele din China.

Totul a degenerat si in 2020 toata planeta a fost lovita de Covid-19. Cu toate acestea, orasul Wuhan pare sa se axeze in prezent pe relansarea economiei si nu mai tine cont de nicio masura de distantare sociala.

Autoritatile de acolo au facut ca sute de obiective turistice sa fie vizitate gratuit, pentru a stimula economia locala.

Mii de turisti au fost surprinsi in timp ce se inghesuiau la un acvariu imens din Wuhan, in ciuda cazurilor care inca sunt in crestere in Europa si SUA.

In timp ce autoritatile globale se tem ca un nou val de Covid-19 va lovi, Daily Star a facut publice mai multe poze de la obiectivele turistice din Wuhan, unde s-au inregistrat recorduri de vizite.