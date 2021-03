S-a aflat tot! Cati bani incaseaza Madalina Ghenea pentru super-filmul in care apare cu Al Pacino si Lady Gaga 

Madalina Ghenea (33 ani) a primit un rol important pentru unul dintre cele mai asteptate filme de la Hollywood.

Filmul 'House of Gucci' este unul dintre cele mai asteptate productii ale anului, cu o distributie care atrage toata atentia. Protagonistii sunt Lady Gaga si Adam Driver, insa unul dintre cele mai sonore nume este Al Pacino.

Frumoasa Madalina Ghenea a obtinut si ea un rol in celebra pelicula, acela al Sophiei Loren. Conform playtech.ro, modelul roman a dat o proba cu Ridley Scott care a tinut doar 20 de minute, la capatul careia a primit instant rolul.

Desi nu are un rol prinicpal, sursa citata anunta ca Madalina Ghenea va primi 50 000 de euro pentru scenele in care va aparea. Recent, a fost surprinsa filmand la Roma alaturi de Al Pacino.

Pentru frumoasa romanca, filmul este o oportunitate imensa prin care poate castiga mai multa vizibilitate in lumea filmului american.

Madalina Ghenea a mai jucat in The Mongrel, Dom Hemingway, Borgia, Youth, Zoolander 2, All You Ever Wished For si Urma.