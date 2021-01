Record mondial pe Netflix! Care e cel mai urmarit film din istorie. Jumatate din abonati l-au vazut deja

Cunoscuta platforma de streaming video a anuntat succesul urias de care s-a bucurat una din ultimele sale productii.

Vizionarea filmelor pe Netflix a devenit o moda in special in conditiile de izolare la domiciliu impuse de pandemia cu coronavirus, compania ajungand in mod vertiginos la aproape 200 de milioane de abonati in intreaga lume.

Un comunicat de ultima ora al gigantului american a schimbat ierarhia la varf in ceea ce priveste cele mai vizionate filme din istoria Netflix-ului. Astfel, pe primul loc a trecut serialul "Bridgerton" (primul sezon), lansat in urma cu numai o luna de zile, care a ajuns la impresionanta cifra de 82 de milioane de vizualizari, adica aproape jumatate din numarul total al abonatilor.

Statistica trebuie privita insa cu putina circumspectie, in conditiile in care regula de contabilizare e ca o persoana sa se uite cel putin doua minute la productia respectiva. Chiar si-a asa, succesul inregistrat de "Bridgerton" e impresionant, depasind in clasament alte filme cu priza la public, cum sunt "The Witcher", "Lupin" si "Gambitul Damei".

