Recenzie INCREDIBILA lasata de o femeia la un costum de baie! Articolul vestimentar ar fi salvat-o dupa ce a fost atacata de un rechin

Postarea a devenit virala pe Twitter, iar multi oameni vor sa cumpere acum articolul vestimentar. Femeia a lasat o recenzie incredibila la un costum de baie cumparat de la J. Crew, dupa ce ar fi ajutat-o sa se salveze in falcile unui rechin. Cumparatoarea inota in largul coastei din Carolina de Sud, dar calatoria nu a fost cum se astepta, dupa ce un vizitator strain a decis sa o atace pe la spate.

In recenzia sincer ea a acordat costumului 5 stele si a recunoscut ca a supravietuit atacului unui rechin.

"Mi-a placut acest costum de baie din momentul in care l-am cumparat. Este foarte confortabil, dar o experienta recenta m-a facut sa il apreciez la un alt nivel. Inotam in largul coastei din Carolina de Sud, cand un rechin m-a atacat pe la spate. Chiar daca mi-a lasat o vanataie uriasa si urmele dintilor pe pielea mea, costumul de baie a scapat navatamant", a fost recenzia femeii anonime.

