Pur si simplu halucinant! Kim Jong Un a interzis blugii rupti sau skinny in Coreea de Nord! Tunsoarea care nu este permisa in tara 

Kim Jong Un revine in centrul atentiei cu inca un subiect controversat!

Liderul controversat din Coreea de Nord a venit cu noi restrictii in tara, socand din nou cu ideile sale. Astfel, blugii rupti sau cei de tip skinny sunt interzisi in Coreea de Nord, anunta agentia sud-coreeana de presa Yonhap.

Mai mult, tunsorile de tipul 'mullet', cele specifice anilor '80, cu parul crescut sub forma de chica, au fost interzise si ele de Kim Jong Un.

Motivul deciziilor sale este de a mentine tineretul din tara departe de trendurile modei din Vest, bazandu-se pe explicatia ca o tara poate deveni vulnerabila daca este influentata de alte culturi.

In acest sens, femeile din Coreea de Nord se pot tunde in doar 18 tipuri de tunsori, in timp ce barbatii isi aranjeaza parul dupa modelul sefului Kim Jong Un.