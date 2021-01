Prima reactie adversa SERIOASA la vaccinul anti-Covid. In ce tara s-a intamplat si care au fost SIMPTOMELE

Autoritatile din Mexic se confrunta cu situatia grava a unei doctorite care a ajuns la terapie intensiva dupa ce s-a vaccinat cu serul Pfizer.

Pacienta in varsta de 32 de ani, a carui nume n-a fost dezvaluit, este primul caz de reactie adversa serioasa dupa vaccinarea impotriva coronavirusului. Ea s-a simit rau la aproximativ 30 de minute de la administrarea dozei, acuzand o eruptie pe piele, convulsii, scaderea fortei musculare si dificultati de respiratie, diagnosticul medicilor fiind encefalomielita (o afectiune inflamatorie a sistemului nervos central)

Foarte important de mentionat e faptul ca doctorita respectiva avea o istorie in ceea ce priveste alergiile, mai exact la un antibiotic utilizat cu precadere in tratarea infectiilor urinare. Mexicanca a fost vaccinata la data de 30 decembrie 2020 in localitatea Monclova si se afla in continuare in spital, sub atenta supraveghere a doctorilor. "E supusa unui tratament intenisv pe baza de steroizi si anticonvulsivante", au precizat autoritatile sanitare din tara nord-americana.