Pozele nud care fac inconjurul lumii. Idolul unei generatii de fani are o fiica la fel de "nebuna". Cum s-au fotografiat cei doi

Pamela Higuita este un fotomodel de origine columbiana a carui tata e considerat cel mai "nebun" portar din istoria fotbalului.

Cei care isi amintesc de inceputul anilor 1990 in sportul-rege n-au cum sa-l uite pe Rene Higuita, portarul-jucator care a facut furori cu stilul sau non-conformist la Campionatul Mondial din Italia. Higuita e cel care a inventat lovitura "scorpion", o acrobatie pe linia portii prin care respinge mingea cu picioarele in loc s-o prinda cu mainile.

Higuita e in continuare un nume in tara sa natala, popularitatea fostului fotbalist fiind intrecuta insa de Pamela, una dintre fiicele sale, care si-a construit o cariera de succes ca fotomodel, ea avand si studii aprofundate in zootehnie.

Pe Instagram, pamela Higuita nu ezita sa-si etaleze calitatile fizice, cea mai faimoasa poza a ei fiind cea in care imita un nud al tatalui sau, care s-a folosit doar de minge pentru a-si acoperi zonele intime.