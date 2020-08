Pozele asteptate de MILIOANE de barbati ca painea calda! Diletta Leotta, sexy in BIKINI, la mare. A fost si aruncata in apa!

Cea mai sexy jurnalista sportiva din lume are parte de o vacanta "fierbinte", chiar daca e singura dupa despartirea de iubitul boxer.

In plin sezon estival, Diletta Leotta profita de pauza competitionala din Serie A, prezentatoarea postului DAZN relaxandu-se pe litoralul italian in compania unui grup de prieteni. Ar fi trebuit sa fie langa ea si fostul iubit, cu care intentiona sa se marite, insa Diletta si Daniele Scardina si-au intrerupt relatia in urma cu ceva timp, fara un motiv clar.

In fine, frumoasa reporterita ramane o incantare la fiecare aparitie, pozele cu ea in bikini de la mare fiind cu atat mai asteptate. Astfel, pe retelele de socializare n-au intarziat sa apara primele fotografii in care Diletta isi etaleaza corpul demential pe plaja.

De asemenea, pe Instagram se poate vedea si un filmulet in care italianca e provocata de un amic la un tango sexy pe o barca pneumatica, dansul incheindu-se pentru Diletta cu o baie in mare, in urma unei aruncari spectaculoase facute de barbatul respectiv.