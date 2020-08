Cum e posibil asa ceva? Diletta Leotta a fost INSELATA! Prima declaratie a blondei despre RUPTURA cu iubitul boxer

Presa tabloida din Italia sustine ca cea mai sexy jurnalista sportiva a fot tradata in dragoste.

Desi se aflau in pragul nuntii, Diletta Leotta (28 de ani) si boxerul Daniele Scardina nu mai formeaza un cuplu, lucru vizibil din faptul ca cei doi isi petrec sezonul estival in locatii diferite. Nimeni nu reusise insa sa afle motivul din spatele acestei despartiri neasteptate.

O prima ipoteza demna de luat in seama a fost adusa de saptamanalul "Chi", care sustine un lucru la care putini s-ar fi gandit. Astfel, se pare ca Diletta Leotta ar fi aflat de o aventura a lui Daniele cu o alta femeie, de neimaginat in conditiile in care italianca e considerata un adevarat sex-simbol, nu numai pentru fotbalul din Serie A.

Pana la clarificarea acestei situatii complicate, Diletta Leotta a avut si o prima declaratie pe marginea legaturii sentimentale cu Scardina. "Povestea dintre mine si Daniele e o tema prea importanta si delicata pentru a o banaliza, asa cum se intampla pe retelele de socializare. Nu mi-ar ajunge 6 pagini pentru a explica relatia noastra", a spus frumoasa blonda pentru o revista din Italia