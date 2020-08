Zlatan, la asta ce ai de zis? Diletta Leotta a plecat SINGURA in vacanta. "Prima baie nu se uita niciodata!"

Dupa incheierea sezonului in Serie A, sexy-jurnalista postului DAZN savureaza din plin cateva zile libere.

Daca pe plan profesional o duce nemaipomenit, Diletta Leotta (28 de ani) nu traverseaza cea mai fericita perioada in viata privata. Ruptura de iubitul boxer Daniele Scardina, cu care voia sa se marite, a afectat-o destul de mult, in conditiile in care presa din Cizma a speculat chiar pe seama faptului ca frumoasa blonda ar fi fost inselata.

Astfel, in ultimele luni, singurul barbat care a aparut in viata ei a fost nimeni altul decat Zlatan Ibrahimovic, atacantul de 38 de ani de la AC Milan. Cei doi au inceput o colaborare comerciala, insa lucrurile nu s-au oprit aici, fiind surprinsi la un moment dat in acelasi restaurant din Milano. Mai mult, "Ibra" si Diletta sunt foarte apropiati si in spatiul virtual, Zlatan urmarind indeaproape fiecare pas al italiencei si postand inclusiv comentarii hazlii.

E de asteptat acum reactia lui Ibrahimovic dupa ce Diletta Leotta si-a anuntat in mod oficial startul vacantei, fara sa aiba pe nimeni prin preajma, cel putin la prima vedere. Cu o fotografie "hot" pe Instagram, in bataia razelor de soare, ea si-a confirmat inca o data statutul de cea mai sexy jurnalista de sport din lume. "Prima baie nu se uita niciodata", a fost singura explicatie a Dilettei la poza care a atras instantaneu numeroase aprecieri.