Povestea INCREDIBILA a uneia dintre cele mai bune baschetbaliste din lume! S-a casatorit cu un barbat condamnat la 50 de ani de inchisoare! Ce s-a intamplat

Una dintre cele mai bune baschetbaliste din lume are o poveste de viata uluitoare.

Maya Moore a renuntat la baschet pentru a lupta sa-si scoata barbatul iubit din inchisoare. Sportiva in varsta de 31 de ani si-a dedicat ultimii doi ani din viata pentru a demonstra nevinovatia lui Jonathan Irons, care fusese condamnat la 50 de ani de inchisoare pentru crima, in 1997.

Baschetbalista l-a cunoscut in 2007, in cadrul unei vizite facute la penitenciarul in care se afla barbatul, si s-a indragostit de el. Fiind impresionata de cazul lui, Maya Moore a luptat pentru a-l elibera din inchisoare.

Tanara a reusit sa ii determine pe anchetatori sa redeschida cazul, iar oamenii legii au gasit la locul faptei o amprenta care nu ii apartinea iubitului ei si care nu fusese luata in considerare in procesul initial. Astfel, in luna martie a acestui an, sentinta barbatului a fost anulata, el fiind declarat nevinovat.

Recent cei doi s-au casatorit, iar Maya Moore a postat pe contul sau de Instagram o fotografie, pe care a descris-o cu mesajul: "Sunt incantata sa anunt noul capitol din viata mea! Ce miracol".

Postarea a adunat zeci de mii de aprecieri, iar fanii le-au laudat povestea de dragoste si determinarea de care au dat dovada pentru a face dreptate si a fi fericiti impreuna.