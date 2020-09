Loturile olimpice de judo sunt lovite puternic de Covid-19! Printre sportivii infectati, se afla si un medaliat cu aur!

Coronavirusul a lovit loturile de seniori si tineret ale Romaniei.

Numai putin de 21 de persoane, printre care 16 sportivi, 3 oameni din staff, plus secretarul general al Federatiei, Gheorghe Savu, au fost infectati cu Covid-19. In cantonamentul din Poiana Brasov se aflau 30 de sportivi, iar cei infectati vor sta in izolare, niciunul dintre ei avand complicatii.

Federatia Romana de Judo a cerut de urgenta o a doua testare, iar rezultatele sunt asteptate sa vina in aceasta seara, potrivit presedintelui Federatiei de Judo, Cozmin Gusa.

Chiar si la lotul feminin a fost depistat un caz. Fetele efectueaza pregatirea la Cluj, dar inainte de asta au participat si ele la sesiuni de antrenament in Poiana Brasov.

Printre sportivii infectati se afla si Adrian Sulca, cel care a obtinut aurul la JO de tineret 2018 de la Buenos Aires.

???? Gold medal

⏰ in just 15 seconds! Wow! Romania's Adrian Sulca has won judo gold at the Youth Olympics in Buenos Aires. ???? Watch ???? https://t.co/X6HEawQzmE pic.twitter.com/qE5o7CTfw0 — BBC Sport (@BBCSport) October 9, 2018

