Povestea fascinanta a naufragiatilor gasiti dupa o luna pe o insula pustie. E impresionant cu ce s-au hranit

Trei persoane de origine cubaneza au fost salvate dupa ce au petrecut 33 de zile in pustietate, pe o insula din Bahamas.

Celebrul film "Naufragiatul" (2000), cu Tom Hanks in rol principal, are acum un corespondent in viata reala. S-a intamplat cu trei barbati cubanezi care s-au aventurat pe mare si puteau plati scump pentru asta. Astfel, ambarcatiunea cu care se deplasau a suferit o defectiune tehnica si s-a scufundat, norocul persoanelor de la bord fiind ca in apropiere se afla o micuta insula nelocuita, intre Florida si Cuba, la care au reusit sa ajunga inotand.

De-aici a inceput calvarul naufragiatilor, care s-au vazut in imposibilitatea de a-si anunta prezenta. Asa se face ca au trecut aproape cinci saptamani pana cand o patrula a Pazei de Coasta americane a detectat niste semnale de ajutor si i-a reperat pe cubanezi.

Conform presei americane, care i-a citat pe salvatori, naufragiatii au reusit sa supravietuiasca datorita nucilor de cocos de pe insula, cu ajutorul carora isi potoleau setea. De asemenea, se pare ca soarecii si molustele din zona ar fi jucat un rol important in dieta lor. In plus, ei au rezistat caldurilor sufocante adapostindu-se sub copaci.

