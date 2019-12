PornHub a facut public raportul pe 2019! Ce au cautat romanii pe site-ul pentru adulti

PornHub a publicat raportul anual in care prezinta date statistice legate de trafic si cautari in 2019.

Astfel, in 2019 PornHub a inregistrat nu mai putin de 42 de miliarde de vizite, ceea ce inseamna o medie de 115 milioane de vizite in fiecare zi. In fiecare minut, site-ul a avut 80.000 de utilizatori unici.

PornHub e accesat, la nivel mondial, in proportie de 68% de barbati si 32% de femei. Ponderea femeilor a crescut cu 3% fata de anul trecut, iar media de varsta a utilizatorilor este de 36 de ani.

Categoria "Japanese" a fost cea mai accesata la nivel mondial. Romanii au avut alte preferinte: potrivit statisticilor, in 2019, categoria "Mature" a fost cea mai accesata.