Pica EL, cade si EA! Ultimul DICTATOR din Europa are o AMANTA cu 43 de ani mai tanara. Iubita lui Lukasenko, o fosta Miss intrata in Parlament

Presedintele din Belarus care se confrunta cu presiunea strazii nu-si ascunde relatia extraconjugala cu tanara Maria Vasilevich.

In noiembrie anul trecut, la alegerile parlamentare din tara ex-sovietica, unul dintre mandate a ajuns pe mana unui fotomodel de numai 22 de ani, fara nici o experienta politica. Frumoasa bruneta s-a bazat insa pe influenta presedintelui tarii, Aleksandr Lukasenko (65 de ani), considerat ultimul dictator din Europa, cu care are o relatie amoroasa, in ciuda diferentei de varsta de 43 de ani.

Maria Vasilevich a intrat in atentia lui Lukasenko dupa ce a cucerit titlul de Miss Belarus in 2018, cei doi avand apoi cateva aparitii publice spectaculoase, la meciuri de hochei, la diverse festivaluri, la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, dar si la un bal de final de an. In paralel, Aleksandr Lukashenko a sprijinit participarea Mariei la concursul Miss World 2018, competiție la care a intrat în Top 5.

Acum, in contextul protestelor vehemente izbucnite la Minsk, Lukasenko tremura pentru postul sau, la fel ca Maria Vasilevich, care isi simte in pericol si statutul de amanta de dictator. Asta in contextul in care Aleksandr Lukashenko este casatorit din 1975 cu Galina, femeie cu care are doi copii, Viktor (43 de ani) si Dmitry (39 de ani). Sotii Lukashenko traiesc insă de mult timp separat, dar fara a divorta in mod oficial.