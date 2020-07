PATROANA Rebecca Prodan nu e singura! Un model Playboy a preluat o echipa de liga a treia. "Regina sexy" care a fost AMANTA lui Cristiano Ronaldo

Cazul clubului Hermannstadt, condus in acte de fiica fotomodel a impresarei Ana Maria Prodan, nu e unica situatie de acest gen la nivel global.

Printre putinele femei care isi investesc banii in fotbal se numara Rebecca Prodan si mama sa, dar si Daniella Chavez, o chilianca de 34 de ani care a pozat in Playboy si care "incinge" Instagramul cu fotografii fierbinti. De altfel, pe pagina sa de Twitter, Daniella se autointituleaza "Regina sexy" si putem vedea cu totii care e motivul. Mai mult, sud-americanca si-a facut recent cont pe OnlyFans, acolo unde doritorii o pot admira contra-cost in ipostaze intime.

Nimeni nu s-ar fi asteptat insa ca focoasa Daniella sa-si indrepte atentia catre fotbal. Ei bine, blonda a devenit patroana unui club de liga a treia din Chile, Rancagua Sur Sports Club, marea ambitie a Daniellei Chavez fiind sa-si duca echipa din orasul natal in prima divizie. Treaba e cat se poate de serioasa, de vreme ce fotomodelul ajuns actionar majoritar a inceput imediat sa ia primele decizii majore, cum ar fi stabilirea staff-ului tehnic pentru sezonul viitor.

Legaturile Daniellei Chavez cu fotbalul sunt putin mai vechi, de vreme ce ea sustine ca a fost curtata intens de Cristiano Ronaldo intr-o perioada in care acesta se iubea in mod oficial cu Irina Shayk. "Cristiano era foarte timid la inceput, dar apoi i-am castigat increderea. M-a iubit, dar nu voia sa arate acest lucru. Eu am vrut doar sa-mi indeplinesc visul de a face sex cu el, imi place corpul lui. Lui ii placea de fata si de sanii mei, plus ca nu se culcase niciodata cu un model Playboy", sunt dezvaluirile picante ale Daniellei Chavez in legatura cu aventura avuta cu starul lui Juventus.