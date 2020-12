Papagalul Alex e primul animal din lume care pune o intrebare existentiala! Ce a putut sa-si intrebe stapanul. 3 universitati celebre l-au studiat

Papagalul Alex, un Jako African nascut in 1976, a devenit primul animal din lume care pune o intrebare existentiala.

Desi rasa sa, Jako African, este cunoscuta ca fiind printre cele mai inteligente dintre animale, capabila sa retina cu usurinta peste 100 de cuvinte, Alex a dat dovada de o abilitate iesita din comun.

Un celebru om de stiinta, Irene Pepperberg, l-a cumparat in 1977 pe Alex, la varsta de doar un an. Ulterior, papagalul ajunsese nu doar sa repete niste cuvinte, ci avea capacitatea de a invata obiecte individuale si mai mult, sa le identifice pe acestea si culorilor lor, indiferent de forma pe care o aveau.

Pana la varsta de 5 ani, potrivit lui Irene Pepperberg, papagalul Alex dadea semne de inteligenta si nivel emotional de nivelul unui om in varsta de doi ani.

Alex nu era doar o pasare care invata mecanic anumite lucruri, ci mai degraba devenea creativ pe zi ce trece, cu abilitatea de a intelege ce a spus.

In momentul in care a fost intrebat despre forma, culoarea sau materialul unui anumit obiect, Alex putea oferi o descriere precisa. Pentru a testa acest lucru, dupa ce Alex afla numele unui anumit obiect, era expus la unul similar, dar in forma si culori diferite.

Un moment istoric s-a intamplat cand Alex a fost asezat in fata unei oglinzi. Atunci, papagalul a devenit primul animal din lume care si-a pus o intrebare existentiala:

"Ce culoare", a intrebat Alex, referindu-se la propriul sau penaj. Papagalul a aflat ca este gri si pentru acest lucru nu a fost nevoie sa i se spune decat de sase ori.

Pana in ziua de astazi, Alex ramane singurul animal care a reusit sa faca acest lucru.

Din pacate, papagalul a murit brusc in 2007, la varsta de 31 de ani, dar se poate mandri ca a fost destul de renumit incat sa fie obiectul unui experiment la trei dintre cele mai renumite universitati din lume: Universitatea din Arizona, Harvard si Universitatea Brandeis.

Papagalii din rasa Jako African traiesc in medie 60 de ani, iar moartea lui Alex a fost o surpriza neplacuta pentru toata lumea, la acel moment aflandu-se intr-o stare de sanatate buna.

Pepperberg a declarat, potrivit thevintagenews.com, ca pierderea lui Alex este imensa, insa isi va continua cercetarea pe alte doua pasari similare, dar nu la fel de inteligente ca Alex.

