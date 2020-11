Orasele mari cu cel mai ieftin trai! Top 5 locuri din lume in care poti face ce vrei cu banii

Specialistii de la Economist Intelligence Unit au stabilit care sunt cele mai scumpe, dar si cele mai ieftine localitati de pe glob.

Pentru a doua oara in aceasta ierarhie anuala, in topul oraselor cele mai costisitoare din punct de vedere al preturilor, primul loc e impartit de 3 locatii, e vorba despre Hong Kong, Zurich si Paris. In contextul pandemiei, s-a observat o cadere accentuata a oraselor din Asia care ocupau locuri fruntase inainte, precum Singapore sau Osaka. In schimb, orasele din Europa occidentala au devenit din ce in ce mai scumpe, intre primele 10 ale lumii la acest capitol aflandu-se 4 de pe Batranul Continent (Zurich, Paris, Geneva si Copenhaga), dintre care doua din Elvetia.

La polul opus, au fost reliefate si orasele importante ale planetei in care pretul vietii e la cele mai scazute cote, locatii in care oamenii cu bani sunt cei mai privilegiati. Astfel, pe ultimul loc din cele 133 de orase luate in calcul este capitala Siriei, Damasc. Aproape la fel de ieftine sunt Tashkent (Uzbekistan), Lusaka (Zambia), Caracas (Venezuela) si Almaty (Kazahstan).

