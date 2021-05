O mireasa a declansat un razboi intre doi gemeni! Motivul incredibil pentru care un tanar a refuzat sa ii fie cavaler de onoare fratelui sau

Un barbat din America si-a refuzat fratele geaman cand acesta l-a rugat sa-i fie cavaler de onoare la nunta.

Tanarul in varsta de 21 de ani a povestit pe retelele de socializare ca fratele sau geaman l-a pus intr-o postura dificila.

Barbatul a marturisit ca geamanul sau urmeaza sa se casatoreasca cu fosta sa iubita, eveniment pe care poate sa il accepte, dar la care nu-si doreste sa participe.

Americanul a declarat ca despartirea lui de femeia cu care a avut o relatie in timpul anilor de liceu s-a produs din cauza ca el a plecat la o facultate mai departe de casa, in timp ce ea a ramas in orasul natal.

"Am inceput sa ma intalnesc cu fosta mea iubita cand aveam amandoi 16 ani. Am luat decizia de a ne desparti inainte de a pleca la facultate, cand aveam 18 ani. Prietena mea era foarte apropiata de familia mea, asa ca despartirea a fost dificila si pentru familia mea.

Cand m-am intors acasa dupa primul an de facultate, fratele meu m-a surprins cu vestea ca se intalneste cu o fata de peste 6 luni. Singura problema - fata era fosta mea iubit. Evident ca nu mi-a picat bine, iar fratele meu a inteles, dar a spus clar ca nu intentioneaza sa se desparta de ea.

In cele din urma am ajuns la un acord, ei isi vor continua relatia, iar eu nu voi avea nimic impotriva atata timp cat nu mi-ar fi vorbit despre asta sau cat nu m-ar fi obligat sa interactionez cu ea.

Cu toate acestea, recent, fratele meu m-a surprins cu vestea ca cei doi sunt acum logoditi si mi-a spus ca vrea sa fiu cavalerul sau de onoare. I-am spus ca acest lucru nu este posibil. Acum familia mea ma considera egoist si-mi reproseaza ca nu pot sa rezist o noapte in prezenta lor, dar nu ma simt confortabil sa-i fiu cavaler de onoare la nunta cu fosta mea iubita", a declarat tanarul pe contul sau de Reddit.