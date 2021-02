Mireasa mai fericita ca ea nu exista. Femeia a spus "da" si s-a aruncat in bratele "fostului". Reactia sotului

O scena hilara de la o nunta face furori pe retelele de socializare, in special pe platforma TikTok.

O tanara identificata cu userul @mayangkumay a devenit vedeta peste noapte cu postarea sa in spatiul online, presa internationala preluand intamplarea tragi-comica. Totul s-a petrecut in cel mai important moment din viata femeii, acela in care a spus "da" in compania barbatului cu care a ales sa-si construiasca o familie.

Surpriza uriasa a venit insa la putine momente dupa ce casatoria a fost parafata, proaspata mireasa venind cu o solicitare nemaivazuta. Astfel, in momentul in care un fost iubit a trecut prin fata sa pentru a o felicita, asiatica i-a cerut permisiunea sotului de a-i da o "ultima imbratisare" partenerului din trecut.

Dupa cum se poate vedea, reactia mirelui a fost una de uluiala, numai el stiind ce i-a trecut prin cap in acele momente. Totusi, dupa ce mireasa si-a luat adio in mod oficial de la "ex", cei doi barbati s-au imbratisat si ei, in semn de buna intelegere pe viitor.

