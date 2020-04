O masina Dacia 1300 este vedeta pe strazile pustii de la New York! Imagini incredibile din "orasul care nu doarme niciodata"

Posesorul automobilului este un roman.

Eduard Palaghita este un roman stabilit in Statele Unite ale Americii si singurul proprietar de Dacie din New York. Automobilul este fabricat in 1977 si este adusa chiar de posesor peste ocean.

Romanul a iesit la plimbare cu Dacia 1300 pe strazile din New York, care sunt acum pustii din cauza restrictiilor impuse de autoritati, in contextul pandemiei de coronavirus, Statele Unite ale Americii fiind cea mai afectata tara din lume.

"Orasul care nu doarme niciodata trage acum un pui de somn", este mesajul romanului.

Eduard Palaghita nu a ratat ocazia sa imortalizeze momentul si a postat imagini de poveste pe pagina de Facebook pe care i-a dedicat-o automobilului sau - "Dacia 1300 New York".