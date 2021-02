Dovada chinului trait de o actrita celebra in jungla africana. A fost carata de bastinasi ca-n filme. "Maradona" a fost si el erou!

Actrita americana Ashley Judd (52 de ani) a oferit dovada aventurii ingrozitoare prin care a trecut recent in jungla africana.

Mare amatoare de drumetii in locatii exotice, Ashley Judd s-a confruntat cu o situatie teribila in Republica Democratica Congo. O neatentie a facut-o pe Ashley sa se impiedice de un copac cazut, iar impactul a fost devastator, actrita alegandu-se cu o fractura la picior in urma careia a ajuns la spital, dar abia dupa 55 de ore.

Dupa ce a fost pusa pe picioare, Ashley Judd a tinut sa rememoreze acele clipe si sa le multumeasca salvatorilor, "fratii mei congolezi", asa cum s-a exprimat actrita. Astfel, dupa cum se poate vedea in fotografiile postate pe Instagram, Ashley a fost carata intr-un hamac de doi barbati africani, timp de cateva ore, pana la iesirea la un drum, de unde aventura a continuat pe o motocicleta.

"Fara ei probabil ca sângerarea mea internă m-ar fi ucis sau mi-aș fi pierdut piciorul", a mentionat Judd. Cu lux de amanunte, in postarea de pe Instagram,Ashley s-a referit la fiecare dintre persoanele care au ajutat-o in acele clipe groaznice. Astfel, "Dieumerci" a stat cu ea timp de 5 ore in prima faza, la pamant, pana la sosirea celorlalti salvatori. Apoi, "Tata Jean" i-a fixat oasele rupte astfel incat Ashley Judd sa poata fi transportata in hamac. Ulterior, "Didier" a condus motocicleta spre cel mai apropiat oras, in timp ce "Maradona" statea in spatele actritei ajutand-o sa-si mentina piciorul intr-o pozitie cat de cat confortabila.