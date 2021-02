Teroare in jungla! O actrita celebra si-a rupt piciorul in salbaticie. Incredibil dupa cat timp a ajuns la spital

Actrita americana Ashley Judd a trait o experienta sfasietoare intr-o padure tropicala din Republica Democratica Congo.

Mare amatoare de drumetii in locatii exotice, Ashley Judd s-a confruntat cu o situatie teribila in jungla africana. O neatentie a facut-o pe Ashley sa se impiedice de un copac cazut, iar impactul a fost devastator, actrita alegandu-se cu o fractura la picior.

In prezent spitalizata in Africa de Sud, Ashley si-a relatat cosmarul intr-o discutie online cu un ziarist de la New York Times. Am aflat astfel ca a durat nu mai putin de 55 de ore pana cand americanca a ajuns la unitatea medicala de care avea nevoie.

Astfel, lunga asteptare a inceput cu 5 ore in care a stat intinsa la pamant in salbaticie, insotita de unul dintre colegii de drumetie. "Cu piciorul lui sub piciorul meu deformat, muscam dintr-un bat si urlam ca un animal salbatic", si-a amintit Judd. Aventura a continuat apoi dupe ce "fratii ei congolezi", asa cum s-a exprimat actrita, au transportat-o timp de o ora si jumatate intr-un hamac, calatorie urmata de om alta, de 6 ore, cu o motocicleta spre orasul Jolu.

A doua zi, Ashley Judd a fost dusa cu avionul in capitala Kinshasa, iar mai tarziu in Africa de Sud, "excursia" sa incheindu-se la 55 de ore dupa ghinionista accidentare.