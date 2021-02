La un pas de tragedie pe platoul de filmare. Actrita celebra care a fost atinsa de explozie. Prima imagine de la locul accidentului

Actrita Jennifer Lawrence (30 de ani) a fost lovita la fata in urma unui incident neasteptat aparut in timpul unei filmari.

Americanca s-a ales cu o sperietura groaznica, insa consecintele puteau fi mult mai dramatice. Totul s-a intamplat chiar pe platoul de filmare, Jennifer fiind una dintre protagonistele productie "Don't Look Up", un film realizat de Netflix care il are pe afis si pe Leonardo Di Caprio.

Lawrence turna o scena intr-un restaurant atunci cand o explozie "controlata" a unei ferestre de sticla a avut o defectiune tehnica, iar un ciob a ajuns s-o atinga pe actrita la nivelul ochiului, provocandu-i inclusiv o sangerare. Din imaginea surprinsa de fotograful Marc Vasconcellos se poate vedea cum Jennifer Lawrence se afla la pamant, starnind cateva clipe de maxima ingrijorare in jurul sau.

Actress Jennifer Lawrence was injured while filming movie scenes in downtown Brockton early Friday morning. @PhotogMarc_ent https://t.co/K139hwWUxG — Cody Shepard (@cshepard_ENT) February 5, 2021

Ulterior, pe unul dintre conturile de Instagram ale fanilor americancei, a fost postata o fotografie cu aceasta surazatoare, aratandu-si noua coafura roscata, alaturi de mesajul "Jen e in viata". Filmarile au fost provizoriu suspendate, asta in timp ce reprezentantii Netflix n-au dorit sa comenteze incidentul.