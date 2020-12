Culturistul care s-a casatorit cu papusa sa gonflabila! Detalii incredibile despre relatia celor doi si cererea in casatorie. Sportivul vrea si un copil

Un culturist din Kazahstan si-a dus la capat promisiunea ciudata si s-a casatorit cu o papusa gonflabila.

Yuri Tolochko e numele sportivului care pare ca traieste intr-o lume paralela. Pe contul sau de Instagram, kazahul a postat fotografii uluitoare de la nunta cu "aleasa" inimii sale, o simpla papusa de plastic careia i-a dat si un nume, Margo.

Povestea relatiei bizare circula de mult timp in spatiul online, dar multi au crezut ca e o simpla gluma menita sa-i creasca popularitatea lui Yuri. N-a fost insa asa, iar barbatul a organizat o nunta in toata regula, cu toate obiceiurile specifice, de la care n-au lipsit invitatii.

Anul trecut, intr-un interviu acordat in presa, Yuri Tolochko a dezvaluit felul in care si-a cunoscut viitoarea sotie. Ei bine, Yuri ar fi salvat-o pe papusa dintr-un bar, intr-un moment in care era tratata necorespunzator de un alt proprietar. De-atunci a inceput adevarata nebunie, iar la finalul lui 2019 a avut loc si logodna, intr-un cadru romantic. De asemenea, intr-o alta postare pe Instagram, Yuri si-a exprimat intentia de a deveni si parinte impreuna cu Margo.