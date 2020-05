Dragoste ireala: culturistul care se iubeste cu o papusa gonflabila si ii face toate "poftele"

Culturistul kazah Yuri Tolochko parea sa faca o gluma atunci cand a anuntat ca se afla intr-o relatie cu o papusa gonflabila, Margo pe numele ei.

Legatura de iubire a depasit insa faza de amuzament si a devenit cat se poate de serioasa, dovada fiind imaginile cu cei doi de pe retelele de socializare.

La finalul anului trecut, sportivul din Astana a ”indraznit” sa-si ceara de sotie partenera necuvantatoare, in cadrul unei intalniri romantice, cu toate ingredientele (trandafiri, inel de logodna, sampanie, chiar si un lautar). Într-un interviu pentru New York Post, Yuri a precizat că a făcut acest pas după ce şi-a dus partenera la o operaţie estetică, pentru repararea unor mici imperfecţiuni. ,,Când am început s-o prezint lumii, au fost foarte mulţi critici, aşa că ea a dezvoltat un complex. Acum s-a schimbat mult. La început a fost greu să accept, dar m-am obişnuit”, a fost justificarea sa.

Apoi, pe langa planurile de nunta, Yuri si Margo au avut nenumarate iesiri in public, in cluburi de noapte, la cinematograf sau pe plaja, in care barbatul si-a tratat papusa ca o femeie normala. Tolochko a facut o selectie a acestor clipe de neuitat, pe care le-a grupat intr-o postare video pe Instagram. ”E povestea noastra de dragoste”, a precizat culturistul, dedicandu-i logodnicei sale inclusiv o melodie interpretata chiar de el.

Conform propriilor declaraţii, Yuri a cunoscut-o pe Margo într-un bar, în urmă cu un an, când sportivul kazah ar fi salvat-o pe păpuşă din mâinile unui tânăr care o trata necorespunzător.