"Nu-ti ajung banii lui Lautaro?" Intrebarea-cheie la care iubita fotbalistului dorit de Barcelona a luat FOC si a raspuns dur

Agustina Gandolfo (25 de ani), impreuna cu iubitul Lautaro Martinez, se pregatesc sa faca pasul cel mare de la Milano la Barcelona, transferul atacantului argentinian de la Inter la echipa lui Messi fiind la un pas de realizare.

Pana atunci, frumoasa Agustina incearca sa-si cosntruiasca si ea o cariera separata ca "fashion blogger", adica in postura de specialista in tot ceea ce inseamna moda. Sud-americanca se apropie de 1 milion de urmaritori pe Instagram, astfel ca are puterea de a influenta parerile oamenilor.

In acest sens, ultima sa miscare a fost sa promoveze o masca de protectie transparenta. "Sunt perfecte pentru noi, femeile. Se poate vedea expresia fetei si nici nu strica machiajul", a scris iubita lui Lautaro pe reteaua de socializare, atragandu-si numerosi admiratori.

Au fost insa si pareri contrare, unul dintre comentatori atacand-o in mod direct. "Acum si tu ai devenit fashion blogger. Nu va ajung banii pe care ii castiga iubitul tau?", a intrebat persoana respectiva. Raspunsul Agustinei a venit imediat si a fost la fel de acid. "Nu te uita daca nu-ti place, se cheama munca inutila. Ai putea s-o probezi chiar si tu", a replicat blonda.