Nu se mai ascund! Milioane de femei si de barbati vor plange in acelasi timp. E cuplul momentului si sunt periculos de sexy

Dupa mai multe saptamani de zvonuri, actorul Can Yaman si jurnalista Diletta Leotta s-au afisat pentru prima data impreuna.

Ea e considerata cea mai sexy reporterita din lume, iar el este un adevarat idol pentru femeile de pe intreg globul. Italianca Diletta Leotta (29 de ani) si turcul Can Yaman (31 de ani) nu se mai ascund, asa cum au facut-o de la inceputul anului, actorul postand pe contul sau de Instagram prima imagine cu cei doi unul langa altul, ca doi indragostiti cu fluturi in stomac.

"Cuplu periculos", a tinut sa explice Can Yaman o fotografie romantica facuta la un poligon, turcul tinand un pistol in mana, iar Diletta bucurandu-se de rezultatul tragerii. Efectul pozei impartasite de indragitul actor turc a fost unul devastator. Pentru ca admiratorii celor doi s-au grabit cu like-urile si cu parerile, Can Yaman a luat o decizie drastica, dezactivand rubrica de comentarii. Nu e prima data cand noul iubit al Dilettei face un asemenea gest, el inchizandu-si la un moment dat contul de Twitter, tot din cauza interesului manifestat de fani privind legatura sentimentala cu italianca sexy.