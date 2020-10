Dovada CLARA ca Diletta Leotta influenteaza rezultatele din Serie A. CLIPA in care campioana Juventus a ramas fara ambii antrenori:)

A Crotone eravamo leggermente distratti... Per maggiori chiarimenti chiedere a mister #pirlo e #tudor Segui/follow: @mr_pirlo_bianconero #mozartbianconero #andreapirlo #pirlismo #pirlismobianconero #dilettaleotta #dazn #juventus #juve #giornalistesportive #igortudor #chiesa #championsleague #seriea #gnocca #meme #memeitalia #mr_pirlo_bianconero

A post shared by Mister Pirlo Bianconero (@mr_pirlo_bianconero) on Oct 22, 2020 at 3:32am PDT