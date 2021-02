Nu poate fi real! Hotul care s-a pedepsit singur pentru jaf. Impactul a fost devastator

Protestele din Barcelona impotriva condamnarii la inchisoare a rapperului Pablo Hasel au scapat total de sub control.

Pentru ca si-a permis sa critice in versurile sale monarhia din Spania, cantaretul de 33 de ani a raspuns in fata legii, starnind insa in Catalonia o adevarata "revolutie" de strada. Cunsocandu-se curentul separationist din zona Barcelonei, lumea a luat-o razna, la propriu, multi tineri iesind din case pentru a protesta in mod violent.

⚠️Ara mateix⚠️

Botigues de Passeig de Gràcia saquejades. pic.twitter.com/55cVSjzQ7M — jordicosta1425 (@jordicosta1425) February 20, 2021

Asa s-a ajuns si la scene de genul acesta, in care un magazin de haine al unui brand de lux (Nike) a fost pur si simplu devalizat de intrusi, indivizi cu gluga intrand in goana si plecand cu diverse echipamente sportive. "Nebunia" a fost atat de mare incat unul dintre jefuitori a ratat la un moment dat iesirea, izbindu-se violent de geamul magazinului.

Yo cuando lleváis la mascarilla bien puesta. pic.twitter.com/n61n7es50l — Coronavirus (@CoronaVid19) February 21, 2021

Tweet Barcelona hoti Citeste si: